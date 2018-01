Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou hoje que a mesma maioria que "foi capaz de parar o empobrecimento do país" não terá feito o seu trabalho se não for capaz de recuperar o acesso à saúde.

"Há uma maioria que foi capaz de parar o empobrecimento do país e recuperar os rendimentos do trabalho. Mas não terá feito o seu trabalho se não for capaz de recuperar os serviços públicos e de recuperar, nomeadamente, o acesso à saúde", vincou Catarina Martins.

A dirigente falava aos jornalistas em Coimbra, após a apresentação do livro "Salvar o SNS - uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a Democracia", do principal impulsionador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut, e do antigo coordenador do Bloco de Esquerda e médico João Semedo.