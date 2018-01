Actualidade

O programa "Costa Segura", que contempla a instalação de câmaras e radares de vigilância na orla costeira portuguesa, vai abranger todo território nacional até ao final deste ano, afirmou hoje o secretário de Estado da Defesa Nacional.

Marcos Perestrello esteve na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, a inaugurar mais uma estação do "Costa Segura", que ficará instalada no porto de pesca local e que, segundo o governante, será mais um importante instrumento de apoio em caso de acidentes no mar.

"No final deste ano teremos a cobertura total do território com este sistema de vigilância costeiro, permitindo a cada capitão de porto ter mais um instrumento de apoio à decisão para intervir em situações de naufrágio, de queda de homem ao mar ou incidente de poluição", partilhou o secretário de Estado.