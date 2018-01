Actualidade

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo afirmou hoje que "é possível ultrapassar a crise em que a direita mergulhou" o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas que a esquerda tem de se unir nesse objetivo.

Sem ignorar que, no passado, "nem sempre o PS escolheu a melhor opção para o SNS", João Semedo frisou hoje, em Coimbra, que apenas juntos "é possível ultrapassar a crise em que a direita mergulhou" o Serviço Nacional de Saúde.

"Separados não conseguimos", asseverou, sendo aplaudido pelas centenas de pessoas que assistiam à apresentação do livro "Salvar o SNS - uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a Democracia", da autoria de João Semedo e do principal impulsionador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut, que não pôde estar presente na sessão por questões de saúde.