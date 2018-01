Actualidade

O futebolista internacional brasileiro Philippe Coutinho vai assinar contrato com o FC Barcelona por cinco épocas e meia, anunciou hoje o clube espanhol, que poderá pagar ao Liverpool um valor até 160 milhões de euros (ME).

"O FC Barcelona e o Liverpool chegaram a acordo para a transferência de Philippe Coutinho. O jogador assinará um contrato para o que resta da temporada e para os próximos cinco anos, e terá uma cláusula de rescisão de 400 ME", informou o 'Barça' em comunicado.

Os valores não foram revelados, mas os media ingleses e catalães falam de 120 ME fixos mais 40 ME por objetivos, o que faria de Coutinho o terceiro futebolista mais caro da história, depois de o Paris Saint-Germain ter dado 222 ME pelo brasileiro Neymar (ex-FC Barcelona) e 180 ME pelo francês Mbappé (ex-Mónaco).