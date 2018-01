PSD

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes afirmou hoje que aprendeu com as lições do passado, e pediu desculpas por episódios que lhe são apontados durante o seu governo entre 2004 e 2005.

No entanto, o candidato considerou que nunca cometeu erros em matéria de política interna e política externa que justifiquem qualquer pedido de desculpas.

"Aqueles que dizem que não tirei lições do que aconteceu em 2004 estão enganados, aos que acham que seria conveniente pedir desculpas por algumas situações, peço desculpas", afirmou, na intervenção de encerramento da Convenção Nacional da sua candidatura, que decorreu hoje em Lisboa.