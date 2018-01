Actualidade

O Sporting de Braga consolidou hoje o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Rio Ave, por 2-1, no jogo que abriu a 17.ª jornada, última da primeira volta.

Ricaro Horta inaugurou o marcador para os bracarenses, aos 19 minutos, e João Novais igualou, aos 42, mas Fábio Martins saiu do banco para, aos 83, assegurar o terceiro triunfo consecutivo aos 'arsenalistas' no campeonato, após a eliminação da Taça da Liga.

Com esta vitória, o Braga passou a somar 37 pontos, igualando provisoriamente o Benfica, terceiro, que visita o Moreirense no domingo, e alargou para 10 a diferença em relação ao Rio Ave, cujo quinto lugar ficou à mercê do Marítimo.