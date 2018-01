Actualidade

Um ciclo de filmes de arquivo e contemporâneos sobre Macau, revelando olhares sobre o território durante o século XX e após a transição para a administração da China, começa hoje, no Museu do Oriente, em Lisboa.

"Cinema Macau. Passado e presente" é o título do ciclo que irá prolongar-se até 18 de fevereiro - com sessões às 17:00, de entrada livre -, criado com base no arquivo colonial e em filmes realizados sobre a vida contemporânea do território.

O ciclo, organizado em sete sessões temáticas, com curadoria da jornalista e crítica de cinema Maria do Carmo Piçarra, começa por revelar a perceção sobre Macau, durante o Estado Novo, de realizadores portugueses, tanto amadores, como Antunes Amor, como profissionais que serviram a propaganda, como Ricardo Malheiro.