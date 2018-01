Buscas para encontrar corpo do pescador desaparecido em Cascais retomadas às 07

As buscas para encontrar o corpo do pescador que caiu no sábado numa falésia junto ao Farol da Guia, em Cascais, foram retomadas às 07:30 de hoje, disse à Lusa o capitão do porto de Cascais, Pereira da Terra.

Segundo Pereira da Terra, as buscas vão decorrer por terra, por mar e pelo ar, com maior incidência na maré-baixa, que ocorrerá cerca das 12:30, porque "a visibilidade é melhor junto à costa".

Nas buscas estão envolvidos elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais, da PSP, a corveta da Marinha João Roby e um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa.