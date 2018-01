Actualidade

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) e a Associação Sistema Terrestre Sustentável - Zero apelaram hoje a uma aposta consistente nas energias endógenas e renováveis como forma de aumentar a autonomia energética do país.

Num comunicado conjunto, as duas associações fazem um balanço do setor em 2017 e reclamam mais expansão das renováveis para 2018.

Segundo as associações, as emissões associadas à produção de eletricidade não renovável no ano de 2017 foram de aproximadamente 19,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono, um aumento de cerca de 4 milhões de toneladas em relação ao mesmo período de 2016 (+25%).