Actualidade

Mais de 50 pessoas ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 5,1 na província de Kermanshah, no Irão, que já tinha sido devastada em novembro por um terramoto de magnitude 7,3, anunciaram hoje as autoridades locais.

Segundo o diretor de gestão de crises de Kermanshah, Reza Mahmudian, citado pela agência oficial iraniana Irna, o sismo fez 51 feridos, a maioria (42) na cidade de Sarpul Zahab, onde morreram 559 pessoas em novembro passado, e nove em Gilan Gharb.

As equipas de emergência do Crescente Vermelho deslocaram-se para o local, no oeste do Irão, onde alguns edifícios, que tinham ficado danificados durante o último sismo, foram destruídos, adiantou Reza Mahmudian, citado pela agência oficial IRNA.