O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) abriu 33 camas suplementares e reforçou as equipas para dar resposta ao aumento da afluência nos serviços de urgência, onde se regista um "congestionamento", apelando à utilização da consulta aberta.

Em declarações à Lusa, fonte oficial do CHMT - que abarca as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, no distrito de Santarém - disse hoje que na primeira semana de janeiro (entre os dias 01 e 04) os cinco serviços de urgência dos três espaços (básicas, pediátrica, médico cirúrgica e de obstetrícia-ginecologia) registaram um "fluxo grande" de pacientes, com "utentes em trânsito" nos corredores, instalados em macas e cadeiras.

As 33 camas suplementares foram abertas nos serviços de medicina interna, uma medida integrada no plano de contingência para o frio e para a gripe.