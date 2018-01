Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, anunciou hoje um investimento de dois milhões de euros na construção do Centro de Proteção Civil, que vai concentrar os serviços distritais, municipais e elementos da GNR.

O autarca, que falava durante a cerimónia do 121.º aniversário dos bombeiros da Cruz Branca, sublinhou que o investimento visa criar as "as melhores condições para que todos os agentes de proteção civil da região possam fazer o seu trabalho".

O projeto, que custará cerca de dois milhões de euros, inclui a construção de dois novos edifícios e a melhoria da estrutura de entrada e saída de passageiros do aeródromo municipal de Vila Real.