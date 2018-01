Actualidade

O presidente do Governo dos Açores afirmou hoje, a propósito do acidente com um navio encalhado na ilha do Pico, que "tudo o que pode ser feito está a ser feito", admitindo que a remoção levará "algum tempo".

"Neste momento o principal é termos serenidade de reconhecer que tudo o que pode ser feito está a ser feito com a máxima celeridade, com o máximo cuidado e com toda a competência para garantir que efetivamente esta situação se resolva o mais rapidamente e que, simultaneamente, a regularidade do transporte de passageiros entre as ilhas é garantido", disse Vasco Cordeiro.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas depois de se ter reunido ao longo da manhã, na Madalena, com as autoridades, revelando ser ainda "prematuro" falar sobre as circunstâncias ou as causas do acidente, que não causou qualquer ferido.