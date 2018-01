Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, considerou hoje que a melhor forma de evocar o antigo Presidente Mário Soares é "valorizar as suas causas de sempre: a democracia, o europeísmo, a justiça social, os direitos humanos".

"Mário Soares faz-nos falta, Maria Barroso faz-nos falta. Não esqueço o que lhe devo, não esqueço o que lhe devemos. A melhor forma de não lhe faltarmos é valorizarmos hoje as suas causas de sempre: a democracia, o europeísmo, a justiça social, os direitos humanos", afirmou Eduardo Ferro Rodrigues, na sua intervenção no tributo promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, um ano depois da morte do antigo Presidente da República.

Ferro Rodrigues recordou que Mário Soares "defendia o direito à indignação, o dever de lutar pelas suas convicções e a superioridade do debate e da tolerância".