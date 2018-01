Actualidade

As buscas para encontrar o corpo do pescador que caiu no sábado de uma falésia, em Cascais, foram suspensas às 18:00 de hoje e serão retomadas na segunda-feira de manhã, indicou fonte da Autoridade Marítima.

O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima, disse à Lusa que as buscas para encontrar o corpo foram hoje infrutíferas e deverão continuar na segunda-feira, com recurso a um helicóptero da Força Aérea.

Nas buscas - por mar, ar e terra - têm estado envolvidos elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Cascais, da PSP, a corveta da Marinha João Roby e meios da Força Aérea Portuguesa.