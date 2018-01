Actualidade

O nevão deste fim de semana no norte de Espanha deixou centenas de carros imobilizados nas estradas, obrigando as autoridades a improvisar abrigos para os ocupantes das viaturas e a recomendar que se evite a circulação rodoviária.

Numa altura de regresso das férias do Natal, a Direção Geral de Trânsito mantém hoje os avisos lançados para 17 províncias, pedindo aos condutores que vejam o estado do tempo e das estradas antes das viagens, tendo extrema atenção ao volante.

O frio e a neve afetam sobretudo as regiões da Galiza, Astúrias e Castela e Leão, com grandes congestionamentos nos acessos rodoviários a Madrid e outras cidades do centro do país, bem como perturbações no transporte ferroviário.