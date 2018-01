Ensino Secundário

Mais de 40 mil finalistas de escolas de todo o país vão receber orientação para determinar o seu futuro.

Chegados ao final do ensino secundário, os jovens têm uma decisão a tomar: continuar os estudos ou ingressar no mercado de trabalho. E muitos sentem dificuldades para lidar com essa opção estruturante. Identificada essa lacuna, a Associação Inspirar o Futuro lançou o Projeto Yorn Inspiring Future.

Já com experiência de campo junto da comunidade escolar ao nível de eventos de orientação profissional, esta organização sem fins lucrativos inicia hoje no Porto, na Escola Secundária Sá da Bandeira, um novo roadshow que visa promover o autoconhecimento dos alunos e a continuidade dos seus estudos, combatendo assim o desemprego jovem.

No total, serão visitadas 250 escolas secundárias nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, abrangendo mais de 19 mil jovens. Já nos distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu serão beneficiados mais de 17 mil jovens.

Estas atividades surgem na continuação da presença do Yorn Inspiring Future em outubro e novembro passados nos restantes distritos do país, pelo que neste ano letivo a iniciativa terá impacto na vida de mais de 42 mil jovens. Os bons resultados ao nível da proatividade dos estudantes têm levado cada vez mais escolas a aderirem ao projeto.