Actualidade

A coligação de partidos que formam a oposição na Malásia elegeu o veterano ex-primeiro-ministro Mahathir Mohamad como candidato às eleições gerais que devem ter lugar antes de agosto, informou hoje a imprensa local.

Mahatir, de 92 anos, governou o país asiático entre 1981 e 2003 à frente da Organização Nacional para a Unidade Malaia (UNMO), partido do qual se afastou em 2016, na sequência de um escândalo de corrupção que afetou o atual chefe de Governo, Najib Razak.

O acordo prevê que Mahathir lidere o governo no caso de vencer as eleições até que possa ser substituído pelo seu antigo protegido e depois adversário e principal líder da oposição, Anwar Ibrahim, atualmente na prisão acusado de sodomia, segundo o jornal The Star.