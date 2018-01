Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram, este domingo, no turbulento estado de Guerrero, no sul do México, na sequência de violentos confrontos entre homens armados e agentes da comunidade local e da polícia.

Segundo o porta-voz da segurança do estado de Guerrero Roberto Alvarez, oito pessoas morreram na sequência de uma emboscada à polícia da comunidade antes de amanhecer na cidade de La Concepcion, perto da estância balnear de Acapulco.

Mais tarde, a polícia do estado chegou ao local para desarmar os agentes locais, e outro tiroteio teve lugar resultando em três mortes.