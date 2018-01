Actualidade

O filme "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" triunfou na 75.ª edição dos Globos de Ouro, ao conquistar quatro galardões, roubando o brilho a "The Shape of Water", favorito para os prémios de cinema e televisão.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, impôs-se em quatro das seis categorias para os quais estava nomeado: melhor drama, melhor atriz (Frances McDormand), melhor ator secundário (Sam Rockwell) e melhor argumento (Martin McDonagh).

A película "The Shape of Water", que somava sete nomeações para os Globos de Ouro, não foi, no entanto, além de dois prémios: o de melhor realizador (Guillermo del Toro) e o de melhor banda sonora (Alexandre Desplat).