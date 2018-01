Venezuela

A comunidade portuguesa de Caracas queixou-se ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal da indiferença e da tardia reação do Governo português perante a crise que afeta os portugueses radicados na Venezuela.

"Portugal sabe perfeitamente da situação social que aqui vivemos, porque estamos nos olhos do mundo. No entanto, pretende ver uma realidade de outros tempos", disse, no domingo, o Presidente do Centro Português de Caracas (CPC).

Rafael Gomes falava no Salão Nobre do CPC, durante um encontro com Augusto Santos Silva, em nome das duas mil famílias que integram o clube, num evento que reuniu várias centenas de portugueses.