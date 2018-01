Actualidade

Após os meses de enorme controvérsia e estupefação que abalaram Hollywood, o mundo do espetáculo exorcizou no domingo os seus demónios nos Globos de Ouro, gritando contra o assédio sexual contra as mulheres.

Com duros e sentidos discursos, como os de Oprah Winfrey ou Nicole Kidman, mas também com piadas cáusticas como as do apresentador Seth Meyers, a 75.ª edição dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), ficará para a história não tanto pelos vencedores, mas pela condenação pública do assédio e abuso sexual de que são alvo as mulheres.

A passadeira vermelha fez antever o que se esperava, com o desfile de numerosos artistas de vestidos e trajes negros a servir de prólogo à crítica contra o machismo e abusos alimentada pelos movimentos "Me too" ("Eu também") e "Time's Up" ("Acabou-se o tempo") que continuaria durante toda a gala dos Globos de Ouro, os primeiros grandes prémios de Hollywood desde que estalou o escândalo.