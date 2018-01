Actualidade

O Presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu hoje voltar "pelo menos uma vez por ano" à China, durante um discurso que proferiu em Xian, primeira etapa da visita de Estado de três dias que iniciou ao país.

Isto "porque é a condição" para que a relação entre a França e a China "entre numa nova era", afirmou Emmanuel Macron, num discurso de mais de uma hora.

Na sua intervenção, o chefe de Estado francês pediu uma aliança entre a França e a China para "o futuro do mundo", em particular no domínio do ambiente, e para a Europa cooperar no colossal projeto chinês de criar novas rotas da seda.