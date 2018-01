Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o índice de referência (PSI20) a subir 0,34% para 5.634,54 pontos, depois de ter fechado a sessão de sexta-feira a cair.

Na sexta-feira, o PSI20 recuou 0,13% para os 5.615,63 pontos, divergindo das principais bolsas europeias.

Depois de um início de ano com três sessões consecutivas de ganhos acima de 1%, na sexta-feira, nove das 18 cotadas do PSI20 terminaram em queda, oito subiram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil liderou as descidas e baixou 5,29%.