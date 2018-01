Actualidade

As forças sírias romperam hoje o cerco imposto por radicais islâmicos a um edifício da povoação de Harasta, norte de Damasco, onde se encontravam soldados governamentais, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

De acordo com as últimas informações, as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, tentam, neste momento, ampliar um corredor de acesso ao edifício da Administração de Veículos de Harasta e estabelecer um perímetro de segurança na zona.

A ofensiva militar está a ser comandada pela IV Divisão das Forças Armadas, um corpo de elite do exército sírio.