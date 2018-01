Operação Fizz

A defesa do antigo vice-Presidente de Angola considera que o processo judicial 'Operação Fizz' sofreu vícios processuais que o colocam em causa e que as questões relacionadas com Manuel Vicente deviam ser analisadas pela justiça angolana.

"O processo, na nossa perspetiva, sofreu vícios processuais que o afetam e colocam em causa", respondeu o advogado Rui Patrício à agência Lusa, depois de o Presidente angolano, João Lourenço, ter dito hoje que as relações entre os dois países vão "depender muito" da resolução do caso em torno de Manuel Vicente e classificar a atitude da Justiça portuguesa como "uma ofensa" para Angola.

Entende o advogado português que "o prosseguimento processual deste caso quanto ao senhor engenheiro Manuel Vicente só seria possível através da delegação processual nas autoridades de Angola".