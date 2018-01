Actualidade

O investigador brasileiro Marcelo Migowski Ferreira considera que o número de brasileiros a viver em Portugal é superior à estatística oficial, salientando que muitos vivem de modo ilegal.

Autor do livro "Destino Portugal, Sonho ou Realidade?", Marcelo Migowski Ferreira explicou que o número de brasileiros em Portugal tem vindo a aumentar no último ano, após um decréscimo nos anos anteriores., uma situação agravada pela crise económica e pela violência nas ruas.

"Eu não tenho as estatísticas completas e não posso garantir que a maioria dos brasileiros que moram em Portugal são ilegais. No entanto, conheci muitos nesta condição. Portugal hoje não tem noção exata do número de pessoas de outras nacionalidades que estão morando no país ilegalmente. É uma nuvem desconhecida", disse à Lusa.