Incêndios

Os CTT esclareceram hoje que os vales postais com as indemnizações para os agricultores afetados pelos incêndios têm data de emissão de "10 de janeiro", o que está articulado com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.

Numa nota de esclarecimento hoje divulgada, os CTT - Correios de Portugal "informam que os vales postais contendo as indemnizações para os agricultores afetados pelos incêndios têm a data de emissão da próxima quarta-feira, 10 de janeiro, data articulada e programada com o IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, não existindo qualquer atraso".

Assim, na próxima quarta-feira, "os CTT procederão à distribuição da totalidade dos vales postais, ficando os mesmos imediatamente disponíveis para o respetivo pagamento em qualquer um dos cerca de 2.300 pontos de acesso dos CTT ou para depósito bancário".