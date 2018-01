Actualidade

O líder do Partido Social-Democrata (SPD) alemão, Martin Schulz, disse hoje esperar que as negociações com os conservadores da chanceler Angela Merkel para um novo governo tenham resultados que permitam fazer da Alemanha "o motor da política europeia".

O SPD e a União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel vão decidir até sexta-feira se consideram haver condições para lançar negociações formais para uma nova coligação de governo.

A Alemanha tem desde as eleições de setembro um Governo de gestão, o que limita a capacidade de iniciativa do executivo, numa altura em que França insiste na urgência de uma refundação da União Europeia.