O presidente eleito do Eurogrupo, Mário Centeno, deslocou-se hoje a Bruxelas, já na condição de futuro líder do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, trabalho que admitiu ser "bastante exigente", à luz do seu lema de "geração de consensos".

Em declarações aos jornalistas à saída de uma reunião com o vice-presidente da Comissão responsável pelo Euro, Centeno, que assume a presidência do Eurogrupo no próximo sábado, apontou que o encontro com Valdis Dombrovskis "correu bastante bem" e adiantou que ambos exploraram "a agenda comum" que têm pela frente nos próximos meses, "uma agenda intensa, importante para a evolução futura da União Económica e Monetária", e que necessita naturalmente de consensos.

Reconhecendo que essa agenda comum assenta em temas que "estão na mesa já há bastante tempo", como o aprofundamento da união bancária e da união de capitais nas suas diferentes facetas, Centeno disse que a "expetativa é que este processo se possa aprofundar significativamente nos próximos meses".