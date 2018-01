Actualidade

O início da fase de instrução do caso dos Comandos, relativo à morte de dois recrutas e internamento de outros, está agendado para 23 de janeiro, em Lisboa, disseram hoje à agência Lusa advogados no processo.

A primeira sessão da fase instrutória está marcada para as 10:30 no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, no Campus da Justiça, durante a qual serão inquiridas testemunhas indicadas pelos vários arguidos que requereram a abertura de instrução.

A juíza de instrução criminal agendou ainda sessões para 24, 25,29 e 30 de janeiro, e o debate instrutório para 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro, segundo as mesmas fontes. A instrução é uma fase processual facultativa que visa a comprovação ou o arquivamento da acusação, cabendo ao juiz decidir se leva ou não os arguidos a julgamento.