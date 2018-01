Actualidade

O Feirense venceu hoje em casa do Estoril-Praia, por 2-0, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidido por dois autogolos dos 'canarinhos'.

Os defesas centrais Pedro Monteiro (21 minutos) e Kyriakou (56) marcaram, na própria baliza, os dois golos do Feirense, que se manteve no 13.º posto, com 17 pontos, agora cinco acima da zona de despromoção.

O Estoril-Praia, que apenas venceu um dos últimos 14 encontros, falhou uma grande penalidade, aos 89 minutos, por Eduardo Teixeira, continuando abaixo da 'linha de água', na 17.ª e penúltima posição, com 12 pontos.