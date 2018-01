Actualidade

Altos representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte retomaram hoje o diálogo, com a primeira reunião em mais de dois anos centrada em facilitar a participação de Pyongyang nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O encontro, que arrancou às 10:00 (01:00 em Lisboa), figura como primeiro de alto nível entre as duas Coreias desde dezembro de 2015.

A reunião decorre em Panmunjom, aldeia fronteiriça onde foi assinado o armistício da Guerra da Coreia (1950-53).