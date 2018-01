Actualidade

Um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC) advertiu hoje que o ocidente terá que "aprender a tratar do seu próprio lixo", depois de a China ter deixado este ano de importar vários tipos de resíduos sólidos.

"A verdade é que o ocidente está preocupado", afirma o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

Em editorial, o jornal escreve que os "países ocidentais" estão a ser "gravemente afetados" pela decisão da China de banir a importação de 24 tipos de resíduos sólidos.