A Human Rights In China (HRIC) apelou hoje à libertação imediata do ativista Tashi Wangchuk, que promove a língua tibetana, que pode ser punido com 15 anos de prisão por um tribunal chinês por "incitar ao separatismo".

Em comunicado, a organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos condena a "detenção prolongada" e "perseguição" ao ativista, que "defendeu pacificamente uma educação genuinamente bilingue no Tibete, para que a língua e cultura tibetanas possam ser preservadas".

Tashi Wangchuk compareceu, na semana passada, perante um juiz, na província chinesa de Qinghai, depois de ter aparecido num documentário produzido pelo jornal norte-americano The New York Times (NYT).