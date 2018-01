Actualidade

O arquiteto Nuno Brandão Costa, da equipa que irá representar Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza, este ano, apresenta hoje a monografia "Porosis", sobre a sua obra, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.

O livro, "Porosis/ The Architecture of Nuno Brandão Costa", publicado pela Monade, foi lançado na Bienal de Arquitetura de Chicago e propõe uma leitura sobre a obra do arquiteto do Porto.

Os projetos de Brandão Costa, nesta obra, são documentados pela fotografia de André Cepeda.