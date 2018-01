Actualidade

A principal aplicação de serviços de transporte chinesa, Didi Chuxing, anunciou hoje o lançamento de uma plataforma de bicicletas partilhadas, que integra na aplicação os serviços das chinesas Ofo e Bluegogo e cria uma marca própria.

A firma chinesa, equivalente ao Uber, afirmou ter chegado a acordo com o Bluegogo, para que as bicicletas azuis daquela empresa possam ser alugadas através da aplicação do Didi, sem exigir o pagamento de um depósito.

"O Didi espera trabalhar com mais parceiros para apoiar o crescimento sustentável da indústria dos transportes partilhados e para criar uma melhor experiência de mobilidade", disse a empresa em comunicado.