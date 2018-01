Actualidade

A cadeia Fitness Hut, que possui 31 ginásios e fatura mais de 30 milhões de euros em Portugal, foi comprada pela Viva Gym Group Limited, do fundo britânico Bridges Ventures, que já detém a cadeia Viva Gym em Espanha.

Segundo adiantou à agência Lusa, o administrador delegado do The Edge Group, que vendeu ao fundo inglês os 50% que detinha no capital do Fitness Hut, o Bridges Venture tem já "experiência e provas dadas" neste setor - criou a primeira cadeia de ginásios 'low cost' em Inglaterra - e "mostrou interesse em fazer uma consolidação ibérica da operação de ginásios".

De acordo com José Luís Pinto Basto (que, com Miguel Pais do Amaral, lidera o conjunto de 'holdings' de investimentos e capital de risco que constituem o The Edge Group), o negócio contemplou a venda da totalidade do capital do Fitness Hut, ou seja, quer os 50% detidos pela Edge Capital ('holding' de capital de risco e 'private equity' do grupo), quer os restantes 50% que eram controlados pela equipa de gestão da cadeia de ginásios.