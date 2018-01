Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos pediu hoje desculpa ao Japão pela série de acidentes com helicópteros militares ocorridos na ilha de Okinawa (sul), e que voltaram a criar mal-estar entre os habitantes.

O pedido de desculpa de Jim Mattis ao homólogo japonês, Itsunori Onodera, tem lugar na sequência de uma série de percalços com equipamentos militares norte-americanos e apenas um dia depois da aterragem de emergência de um helicóptero numa praia de Okinawa, disse um porta-voz do Ministério da Defesa do Japão à agência de notícias espanhola Efe.

Itsunori Onodera instou Jim Mattis a tomar medidas para que este tipo de acidentes não se repita e a assegurar-se de que os equipamentos militares vão ser revistos face ao crescente descontentamento dos habitantes da ilha que reivindicam a relocalização da base norte-americana.