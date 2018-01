Actualidade

A farmacêutica BIAL vai começar a comercializar na China o Ongentys, um medicamento para a doença de Parkinson, que vai chegar ao mercado chinês após um acordo de licenciamento exclusivo com a chinesa Wanbang, anunciou hoje fonte da BIAL.

"A BIAL e a Wanbang Biopharmaceutical (...) assinaram um acordo de licenciamento exclusivo para a importação, embalagem e comercialização de Ongentys (opicapona) na China, excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan", lê-se em nota enviada à Lusa.

A BIAL, empresa portuguesa sediada na Trofa (distrito do Porto), "está empenhada em dar resposta às necessidades dos doentes e profissionais de saúde em todo o mundo e o acordo de licenciamento é um "marco na estratégia de expansão" da empresa, porque assinala a entrada dos seus produtos num mercado "importante como a China", explicou António Portela, diretor-executivo da BIAL, dizendo estar "satisfeito" por ir trabalhar com a Wanbang" e por ir disponibilizar o "novo tratamento às pessoas com Parkinson na China".