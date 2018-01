Actualidade

A Coreia do Sul anunciou hoje que não vai renegociar com o Japão o controverso acordo de 2015 para compensar as mulheres coreanas que o exército japonês forçou à escravatura sexual durante a Segunda Guerra Mundial.

O anúncio foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros sul-coreana, Kang Kyung-wha, que explicou que Seul vai destinar os seus próprios recursos para compensar as vítimas do exército imperial nipónico, e que não utilizará para esse fim a verba canalizada por Tóquio após o acordo de dezembro de 2015 entre o Governo japonês e o anterior executivo sul-coreano.

Relativamente aos fundos japoneses, Kang indicou, em declarações reproduzidas pela agência sul-coreana Yonhap, que Seul ainda deve discutir com Tóquio o destino a dar a esse dinheiro.