Actualidade

O filme "The Shape of Water" do realizador mexicano Guillermo del Toro lidera, com 12 nomeações, os prémios de cinema do Reino Unido, Bafta, foi hoje anunciado em Londres.

A película, que conquistou no domingo dois Globos de Ouro, está nomeada nas categorias de melhor filme e de melhor realizador, entre outras.

Seguem-se "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "A Hora Mais Negra", cada um com nove nomeações aos prémios atribuídos anualmente pela Academia de Cinema do Reino Unido.