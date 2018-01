Actualidade

O líder parlamentar da UNITA desafiou hoje o MPLA, que suporta o Governo angolano, a aprovar um projeto de lei daquele partido para regularização de património não declarado, prevendo o pagamento de uma taxa de 45% ao Estado.

A posição foi transmitida à Lusa pelo presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior, revelando que a proposta sobre o Regime Extraordinário de Regularização Patrimonial (RERP) deu entrada oficialmente, na Assembleia Nacional, no início do mês de dezembro.

"O único grupo parlamentar que teve uma iniciativa do género foi a UNITA e está mesmo lançado o desafio. O problema desta questão é que o partido maioritário tomou conhecimento desta iniciativa e está a correr atrás do prejuízo. Aquilo que se sabe é que estão a querer fazer uma proposta, pois a nossa já entrou há muito tempo", anunciou o deputado e líder parlamentar do maior partido da oposição angolana.