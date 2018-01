Actualidade

Os projetos de investimento privado em Angola sujeitos à aprovação do Presidente da República deverão passar da fasquia dos 10 milhões para 50 milhões de dólares, conforme proposta em análise pelo executivo angolano.

A proposta surge no documento sobre o "Novo Quadro Operacional do Sistema de Investimento Privado", preparado pela Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), órgão auxiliar do Presidente da República, ao qual a Lusa teve hoje acesso e que admite que o modelo em vigor não atingiu os objetivos definidos, na rapidez e desburocratização dos processos.

A UTIP foi criada em 2015, pelo então chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, que colocou Norberto Garcia na liderança daquele serviço técnico especializado no apoio ao Presidente da República na preparação, condução e negociação de projetos de investimento privado acima de 10 milhões de dólares (8,3 milhões de euros), montante a partir do qual carecem de aprovação do titular do poder executivo.