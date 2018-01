Actualidade

O kwanza angolano sofreu hoje uma depreciação de oito por cento face ao euro, a primeira desvalorização em quase dois anos, resultado do novo regime flutuante cambial em vigor, segundo dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com informação do BNA a que a Lusa teve acesso, a compra de cada euro ficou hoje cotada, à taxa de câmbio oficial, nos 200,939 kwanzas, face aos anteriores 186 kwanzas, enquanto o dólar, igualmente na compra, aumentou 1,1%, passando a custar 167,897 kwanzas, contra os anteriores 166 kwanzas.

Esta depreciação do kwanza resulta da aplicação das novas regras cambiais, pela primeira, em leilão de divisas (euros) por parte do BNA à banca comercial, e quando as Reservas Internacionais Líquidas do país estão em mínimos históricos, de 15.000 milhões de dólares, devido à crise da cotação do petróleo.