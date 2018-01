Seca

O ministro do Ambiente defendeu hoje que o Alqueva pode levar água a muitas outras albufeiras mais pequenas no sul do país e realçou que os agricultores devem indicar as suas necessidades até final de janeiro.

O "Alqueva tem, de facto, uma grande capacidade para que, de forma programada, possa levar a água a um número muito vasto de outras albufeiras de menor dimensão", nas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana, apontou João Matos Fernandes.

O governante falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Permanente do Conselho Económico e Social (CES), que reúne representantes do Governo, das empresas e dos trabalhadores, com confederações e centrais sindicais, e que teve como tema o balanço do plano de combate à seca.