O presidente executivo da Altice Portugal disse hoje que a reestruturação anunciada do grupo com separação entre operações na Europa e Estados Unidos "não altera em nada" o foco estratégico da empresa no mercado português.

Num 'email' enviado hoje aos trabalhadores da Altice Portugal, a que a Lusa teve acesso, Alexandre Fonseca começa por dizer que o grupo entrou em 2018 "com um importante anúncio" para a ambiciosa estratégia de negócio, com a intenção da Altice NV de autonomizar a Altice USA, tornando-a numa empresa com atuação independente "e, com isto, transformando a Altice NV em Altice Europe, com um novo perímetro de atuação".

"Esperamos que este processo esteja concluído até ao final do segundo trimestre de 2018", afirmou.