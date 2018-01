Actualidade

(CORREÇÃO NO SEXTO PARÁGRAFO) Madalena, Açores, 09 jan (Lusa) - A administração da conserveira Cofaco informou hoje que vai proceder ao "despedimento coletivo" dos 180 trabalhadores da empresa, quadros na ilha do Pico, indicou à agência Lusa um representante sindical.

De acordo com Sérgio Gonçalves, representante do Sindicato de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços dos Açores, o conselho de administração reuniu-se com os cerca de 180 trabalhadores da fábrica esta manhã para os informar de que todos seriam despedidos com direito a "indemnização e fundo de desemprego", deixando a Cofaco de laborar naquela ilha à até construção de uma nova fábrica.

"Serão pagas as indemnizações e vamos todos para casa com uma promessa verbal de que quando a obra estiver concluída, entre 18 meses e dois anos, nos chamariam de novo para vir trabalhar. Ficamos na expetativa. Como o ditado diz, 'palavras, leva-as o vento', mas vamos esperar que estas o vento não leve", afirmou Sérgio Gonçalves.