Actualidade

Portugal mandatou um sindicato de bancos para lançar uma nova linha de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 2028, noticia hoje a Bloomberg.

O sindicato bancário, acrescenta a agência de notícias, é integrado pelo Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, GS, JPM e Novo Banco.

Citando uma fonte conhecedora do processo que pediu para não ser identificada, a Bloomberg adianta que a emissão sindicada de dívida a dez anos, com maturidade em outubro de 2028, deverá ser lançada "num futuro próximo, dependendo das condições do mercado".