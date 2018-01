Actualidade

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, adiantou hoje à agência Lusa que o executivo açoriano está disponível para apoiar os trabalhadores "em tudo o que for necessário" no processo de despedimento coletivo na conserveira Cofaco.

Gui Menezes assumiu ter tido conhecimento do despedimento de 167 trabalhadores - número inferior aos 180 avançados pela comissão de trabalhadores - na conserveira localizada na Madalena, na ilha do Pico, sendo esta a opção da empresa "até ser construída nova fábrica" dentro de dois anos.

"A empresa garantiu-nos que os direitos dos trabalhadores iam todos ser garantidos e os serviços competentes em matérias de trabalho como a Inspeção Regional do Trabalho, a Direção Regional do Emprego e a Agência do Emprego irão naturalmente acompanhar os trabalhadores e estão naturalmente disponíveis para apoiar os trabalhadores em tudo aquilo que for necessário", garantiu.